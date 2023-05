Åben dør-ordningen er en måde at opføre havvind på som alternativ til de klassiske statslige udbud. Ansøgninger gennem åben dør-ordningen er altid støttefri. Den 1. juli 2022 blev reglerne for ordningen ændret, så der bl.a. blev fastlagt en grænse for, at havvindparker under ordningen skulle etableres maksimalt 15 km fra kysten. Op til, at de nye regler trådte i kraft, modtog Energistyrelsen i 2022 46 ansøgninger, hvilket er mere end en fordobling i forhold til, hvad man havde modtaget det foregående årti. I alt ligger der nu ansøgninger for lige knap 21 gigawatt, knap en 10-dobling i forhold til Danmarks havvind i dag. Mandag den 6. februar blev al sagsbehandling sat i bero, da myndighederne vurderer, at ordningen kan være i strid med statsstøttereglerne.