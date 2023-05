Embedsmænd fravalgte ekstratjek af kriminalitet hos nye statsborgere

Han mener, at det er et grundlæggende brud på tilliden til embedsmændene og til systemet.

- Hele forudsætningen for, at vi kan sidde og tildele statsborgerskaber i Folketinget, er jo en forventning om, at de oplysninger, som ansøgerne giver, rent faktisk er rigtige, siger Mikkel Bjørn.

- Derfor er tillid til embedsmænd og til systemet helt afgørende, og den tillid er mildt sagt blevet brudt i den her sag.

I Danmark gives statsborgerskab ved lov.

For at blive dansk statsborger skal man leve op til en række krav om blandt andet beskæftigelse og danskkundskaber. Og så må man ikke have begået visse strafbare forhold. Man skal også bestå en indfødsretsprøve.

I 2022 fik 1387 tildelt statsborgerskab.