Ekspertgruppe: Økonomiske hensyn skal veje tungere på socialområdet

Ekspertgruppen blev nedsat i forlængelse af kommunernes økonomiaftale for 2022. Formålet har været at komme med en række anbefalinger, der skal hjælpe kommunerne med at styre økonomien på socialområdet.

Anbefalingerne vil indgå i politiske drøftelser mellem finansminister Nicolai Wammen (S) og Kommunernes Landsforening (KL).

De 11 anbefalinger spænder vidt. Blandt andet revision af reglerne for magtanvendelse, et eftersyn med tilsyn af området og en styrkelse af datagrundlaget på socialområdet.

En anbefaling lyder specifikt på, at ændre servicelovens formålsparagraf, så økonomiske hensyn blandt andet skal spille en større rolle i afgørelser på socialområdet.