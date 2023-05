På første retsdag sad han i sin sorte hættetrøje, tilbagelænet og med armene over kors i den sorte kontorstol over for anklageren.

Var han påvirket over at være hovedmistænkt i en af nyere tids mest omtalte drabssager, skjulte han det godt. Han sagde intet, og det markerede ansigt viste ingen tydelige tegn.

Onsdag blev offentligheden klogere på manden, som, mener politiet, slog den højgravide Louise Borglit ihjel i Elverparken i Herlev den 4. november i 2016.