Danmark sender donation på 1,7 milliarder kroner til Ukraine

Donationspakken er betinget af, at der gives bevillingsmæssig hjemmel fra Finansudvalget.

»Vi ved, at russerne har forskanset sig i de besatte områder i Ukraine med skyttegrave, minefelter og andre forhindringer, der skal standse en ukrainsk offensiv. Materiellet i donationspakken er vigtigt for at bane vejen for ukrainske kampvogne og det pansrede infanteri i frontlinjen,« udtaler forsvarsminsiteren.

Foruden donationspakken til Danmark tilbyde Nati at sende en bataljon, op mod 1.200 soldater, til Baltikum fra medio 2024. Danmark har netop afsluttet en mission i Letland.

De seneste år har Danmark doneret våben og materiel til Ukraine for ca. 9,5 mia. kroner.