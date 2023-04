- Her til morgen trak Lizette Risgaard sig som formand for FH. Det betyder, at jeg nu er fungerende formand, indtil en ny formand er valgt på en ekstraordinær kongres.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg personligt er meget berørt af hele situationen, men jeg har stor respekt for Lizettes beslutning. Det er efter min opfattelse den rigtige beslutning, hun har truffet.

- Jeg har forståelse for, at rigtig mange - herunder også journalister og medier - gerne vil tale med mig og stille spørgsmål. Jeg skal nok stille op og svare, men nu har jeg i første omgang brug for at danne mig et overblik efter nogle kaotiske dage, skriver han.

Morten Skov Christiansen skriver, at forretningsudvalget i FH mødes tirsdag for at drøfte det videre forløb med den eksterne advokatundersøgelse, som skal undersøge sagerne - og eventuelle flere sager - om Lizette Risgaards adfærd.