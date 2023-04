Søndag morgen skriver Anja C. Jensen i et Facebook-opslag, at Lizette Risgaards afsked er et bevis for, at HK hele tiden har gjort det rigtige ved at melde klart ud, at forbundet ikke har tillid til Lizette Risgaard.

»Det står desværre ret klart for mig, at der i denne sag ikke er tale om fejl. Der er tale om svigt. Og jeg må sige det, som det er: Hvis en formand for FH ikke selv kan se, at den adfærd, som hun har udvist, ikke er passende og ikke er i tråd med vores ret klare regler og vores kodeks, så kan hun ikke blive siddende i en så betroet stilling,« skriver Anja C. Jensen i opslaget.

Anja C. Jensen har rettet skarp kritik af den nu tidligere formand, og hun har tilmed fortalt, at hun allerede inden sagen kom i mediernes søgelys havde snakket med en række mænd, som var blevet krænket.