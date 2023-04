30/04/2023 KL. 15:45

Geografisk skævvridning: »Folk mister synet, mens de står på ventelisten«

Der er mangel på speciallæger uden for de større byer. Problemet opstår allerede under uddannelsen, hvor tilslutningen er størst i de store byer. Danske Patienter kalder det »et kæmpeproblem« og mener, at man bør give lægerne incitamenter til at søge ud af de store byer.