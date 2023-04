29/04/2023 KL. 05:00

Unge læger står i kø for at uddanne sig til speciallæge. Men kun to steder i landet

Lægeforeningen advarer om massiv mangel på speciallæger inden for mange lægespecialer og kræver 200 ekstra uddannelsesplader om året. Men de unge speciallæger in spe klumper sig i stigende grad sammen to bestemte steder i landet, mens man andre steder ikke kan få besat op mod halvdelen af de opslåede uddannelsesstillinger, viser nye tal.