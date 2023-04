Fagbosser og erhvervsliv takker ja til regerings trepartsinvitation

Samme toner lyder fra Dansk Metals formand, Claus Jensen.

Også hos erhvervslivet er man ”helt klar til at bidrage med forslag”. Det siger viceadministrerende direktør Kim Graugaard i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Det er især på udfordringen med manglende arbejdskraft og tilbagetrækning, at regeringen rækker hånden ud.

Mangel på arbejdskraft er udpeget som den altoverskyggende udfordring i de kommende år. Det skal en trepartsinstitution sikre holdbare løsninger på.

I kronikken erkender regeringen også, at forslaget om at afskaffe seniorpensionen i sin nuværende form og i stedet lægge den sammen med Arne-pensionen ikke nødvendigvis er ”den perfekte løsning”.

Tanken var at skabe ro om mulighederne for tilbagetrækning. Men de tre ministre konstaterer, at ”ro er vi imidlertid ikke lykkedes med at skabe”.