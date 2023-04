Næstformand i FH bliver fungerende formand under orlov

I en mail, som TV 2 har set, skriver Lizette Risgaard, at hun kan konstatere, at organisationerne har trukket støtten, og at hun vil komme til at skygge for fagforeningernes arbejde 1. maj og så længe advokatundersøgelsen foregår.

Andre medlemsorganisationer har i løbet af fredag sagt, at de afventer den eksterne advokatundersøgelse.

40-årige Morten Skov Christiansen har været næstformand i FH siden organisationen blev dannet. Før det var han næstformand i LO, og han har også tidligere været formand for LO Hovedstaden.

Lizette Risgaards orlov træder ifølge DR i kraft med øjeblikkelig virkning.

Lizette Risgaard blev valgt som formand i det daværende LO i 2015. Fagorganisationen fusionerede siden med foreningen FTF og blev til Fagbevægelsens Hovedorganisation fra 1. januar 2019.