Scandinavian Star-ofre får afvist erstatning af styrelse

- Erhvervsministeriet er bekendt med, at Søfartsstyrelsen, på baggrund af Erhvervsministeriets undersøgelse om Søfartsstyrelsens rolle forud for branden på Scandinavian Star, har modtaget og afvist et krav om godtgørelse fra 20 overlevende og 11 pårørende til omkomne efter ulykken, oplyser ministeriet.

Det har endnu ikke været muligt at få en uddybning af beslutningen fra Søfartsstyrelsen.

Erstatningskravet blev fremsat i november sidste år. Her blev der krævet på hver af de berørtes vegne en godtgørelse på 450.000 kroner.