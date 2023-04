Lizette Risgaard: Jeg kan godt fortsætte som FH-formand under undersøgelse

- Jeg er meget berørt af og ked af det her. Og jeg vil gerne give en uforbeholden undskyldning til de personer, som har lagt sager frem. Og jeg kan forstå, der er flere sager i pipelinen, siger hun.

Adspurgt tidligere fredag om hun er parat til at tage et personligt møde med dem og sige undskyld ansigt til ansigt, svarer hun:

- Ja, naturligvis. Naturligvis. Nu er det sådan, at de har anmodet om at være anonyme, men der er ingen tvivl om, at i vores undersøgelse har jeg tilkendegivet, at jeg naturligvis gerne vil mødes med dem, siger hun.

I et facebookopslag sent torsdag aften gav Lizette Risgaard en uforbeholden undskyldning til personer, der har oplevet, at hun har opført sig upassende.