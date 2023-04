Fejl i sager om børnebidrag koster millioner på finansloven

Børnebidraget - som også kaldes underholdsbidraget - er et bidrag, som en forældre kan blive pålagt at betale til barnets forsøger, hvis ikke forældrene bor sammen.

Børnebidraget er ikke det samme som børnepenge eller børnechecken, der sendes til forsøgere fra det offentlige.

- Gældsstyrelsen inddriver altså på vegne af privatpersoner, og det giver en særlig forpligtigelse til at få afsluttet sagerne og sikre, at modtagerne af bidragene får deres penge, siger Henrik Rosendahl i pressemeddelelsen.

Pengene til at betale godtgørelsen er afsat på finansloven for 2023. Derfor bliver det de offentlige midler, som dækker udgiften.

Af finanslovsforslaget fremgår det, at det vurderes, at det blandt andre vil være meget ressourcekrævende at udbedre datafejl, og at det vil være en betydelig administrativ opgave at afklare erstatningsansvar for de personer, som skulle have betalt børnebidrag, i sager, som er forældede.