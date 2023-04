Anklager kræver ubetinget fængsel for bestikkelse i ejendomsstyrelse

Udover kontorchefen skal en tidligere indehaver af et køkkencenter ifølge anklageren straffes med ubetinget fængsel i halvandet år.

Han har efter anklagemyndighedens opfattelse gjort sig skyldig i at have ydet bestikkelse i form af køkkener og betaling for en række varer, som de to forsvarsansatte uberettiget fik leveret.

Også to andre leverandører til ejendomsstyrelsen kræves straffet.

Det gælder en direktør i et elinstallationsfirma og indehaveren af en malerforretning.

De kræves idømt betinget fængsel i fire måneder, ligesom de to firmaer står til bøder på henholdsvis 800.000 kroner og 400.000 kroner.

Specialanklager Jørn Thostrup mener, at kontorchefen og de tre erhvervsdrivende har begået ”alvorlig samfundsskadelig kriminalitet”.