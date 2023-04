Styrelse undersøger to sager om recepter fra onlinelæger

Medicinalproducenten har en opgave i at sikre, at de onlinelæger, de samarbejder med, overholder alle regler og ikke ”udsætter patienter for en unødig risiko”, mener ministeren.

Ifølge hende skal der holdes et skarpt øje med lægernes udskrivningspraksis. Derfor påpeger hun også, at hun er tilfreds med, at Styrelsen for Patientsikkerhed har kig på problematikken.

De har kig på behandlingssteder, hvor der er mistanke om, at de udskriver medicin til patienter, der ikke er svært overvægtige. Aktuelt oplyser hun, at styrelsen har to verserende tilsynssager.

- Vi har desværre begrænsede muligheder for at stoppe udenlandske onlinelæger, som opererer fra EU-lande.

- De har i medfør af EU-regler lov til at ordinere receptpligtig medicin, som distribueres til danske patienter via apoteker i Danmark.