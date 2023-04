Ordførere kræver svar fra minister om onlinelæger

Sundhedsordførere i Folketinget vil nu have sundhedsministeren til at handle på historier om udskrivelse af medicin fra onlinelæger.

Det sker efter både Politiken og Berlingske har beskrevet, hvordan danskere har kunne få fat i vægttabsmedicinen Wegovy fra Novo Nordisk, selv om de ikke levede op til kravene.

Igennem en udenlandsk onlinelæge har Berlingskes journalist fået fat i præparatet til trods for at have oplyst at have haft en tidligere spiseforstyrrelse og have en normal BMI.