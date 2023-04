Svindelanklaget forsvarsansat: Skyggekonti betalte private goder

Derfor er hans sag blevet udskilt af et større sagskompleks, der også omfatter en bestikkelsesanklaget tidligere kontorchef, en køkkensælger, en direktør i et elinstallationsfirma samt en indehaver af en malerforretning.

Forklaringen fra den tidligere projektleder har stor betydning for det øvrige sagskompleks. Det er baggrunden for, at hans forklaring onsdag dokumenteres i retten.

Over for politiet beretter den tidligere projektleder, at det var ”kutyme”, at leverandører til ejendomsstyrelsen havde såkaldte ”skyggekonti”.

Det var konti, der bestod af tilgodehavender, fordi en opgave var blevet løst af en leverandør for færre penge, end det der var blevet afsat og forudbetalt.

De overskydende midler blev ikke betalt tilbage til ejendomsstyrelsen.