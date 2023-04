Drømmen om et digitalt register, hvor borgere skal kunne tjekke, om en vare er stjålet, når de handler på nettet, blev luftet af Det Kriminalpræventive Råd og forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring & Pension for et år siden. Nu har projektet fået millioner på finansloven, og ifølge forsikringsselskaberne er det et spørgsmål om tid, før det er en realitet i Danmark.