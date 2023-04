Den rigeste ene procent ejer en fjerdedel af Danmarks formue

I et skriftligt svar til mediet fortæller skatteminister Jeppe Bruus (S), at regeringen ”samlet set” vil føre en politik, som sikrer, at de økonomiske forskelle ikke bliver for store.

Samtidig anerkender han, at formuerne er mere ulige fordelt, når man indregner unoterede aktieformuer.

- Det afspejler, at vi i Danmark har nogle meget succesfulde familieejede virksomheder, der både skaber vækst og arbejdspladser, skriver han til Information.