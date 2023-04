Kendt advokat afviser at forsvare sigtet i sag om bortført 13-årig

- Det vil jeg have det svært ved, for jeg har det svært ved, når der bliver begået kriminalitet mod børn for eksempel, sagde han i 2017 i TV2-programmet ”Go’ morgen Danmark”, da han var aktuel med bogen ”Forsvar”.

Dengang fortalte han også til B.T., at han havde afvist Tøndersagen om en fars seksuelle overgreb på sine to døtre. Og det fremgik, at Michael Juul Eriksen modsat mange andre forsvarere, ikke er beneficeret.

Er man beneficeret advokat, kan man blive sat til at forsvare en sigtet fra den kreds, man er beneficeret til, og man kan ikke nægte at tage klienten. Det kan man dog, hvis der er tale om en anden kreds.

Den 32-årige sigtede blev anholdt søndag eftermiddag, samtidig med at politiet fandt den 13-årige savnede pige på en adresse ved Korsør. Pigen havde været forsvundet siden lørdag middag.