Kræftventetider i to regioner skal undersøges af Rigsrevisionen

I marts kom det frem, at 293 patienter med tarmkræft har ventet unødvendigt længe på en operation på Aarhus Universitetshospital. Det var i perioden januar 2022 til og med februar i år.

De måtte vente op til otte uger på en operation, selv om de har lovkrav på at blive opereret senest to uger efter, at det er besluttet, at de skal opereres.

Rigsrevisionen sætter en forundersøgelse om udredningsretten for borgere med demens i bero fro at prioritere forundersøgelsen af kræftventetider.

- Forundersøgelsen skal give os tilstrækkelig information om området til at beslutte, om der er grundlag for at gennemføre en større undersøgelse.