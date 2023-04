30/04/2023 KL. 09:50

19-årige Olesia Vdovych har for en stund fået et afbræk fra en hverdag præget af krig

Ukrainske unge har mulighed for at komme på højskole i Danmark med en støttepulje i ryggen. Vi har spurgt en af dem, der benytter ordningen, hvad det giver at være på højskole, mens krigen hærger i hjemlandet.