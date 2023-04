29/04/2023 KL. 10:15

For abonnenter

Fagforeninger vil bryde med 180 års højskoletradition

Et svar fra Arbejdstilsynet har fået spørgsmålet om en overenskomst for højskolelærere til at blusse op igen. Men højskolerne har aldrig haft en overenskomst, og hvorvidt det skal laves om, er formanden for Folkehøjskolernes Forening og DM uenige om.