Dansk borgmester i Kyiv: Vi kan hjælpe med meget

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) er i disse dage på besøg i Kyiv sammen med flere andre danske borgmestre.

Kommunen har siden 1989 været venskabsby med den ukrainske hovedstad.

- Når vores venskabsby bliver udsat for systematisk bombning og krigsforbrydelser, så har de brug for os. Derfor vil gerne være med til at vise, at de kan regne med os, og at vi står på deres side, siger han.