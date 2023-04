Sølvskat fra Harald Blåtands tid er dukket op på mark

- Måske blev borgene ikke opgivet helt frivilligt, og måske skete det i forbindelse med det endelige opgør mellem Harald Blåtand og sønnen Svend Tveskæg, lyder det fra Torben Trier Christensen i pressemeddelelsen.

- Bramslevskattene blev efter alt at dømme nedgravet omkring samme tidspunkt eller kort tid efter, at borgene blev opgivet.

Slots- og Kulturstyrelsen giver 400.000 kroner i støtte, som betyder, at de arkæologiske undersøgelser fortsætter til efteråret.

Nordjyske Museer mener ikke, at det vil føre til fund af andre sølvskatte. Derfor vil det være målet at blive klogere på bygningerne, som har ligget i nærheden af de to fundne vikingeskatte.