Hollywood-stjerne skal spille seriemorder på teater i Aarhus

Musikhuset kalder forestillingen ”The Infernal Comedy” for en hybrid mellem teatermonolog, opera og klassisk musik, som er blevet tilsat ”grovkornet humor”.

John Unterweger beskrives som Østrigs svar på den britiske seriemorder ”Jack the Ripper”, der spredte rædsel i London i slutningen af 1800-tallet.

- Han (Unterweger, red.) blev løsladt fra sin livstidsdom efter bare 15 år bag tremmer, skriver Musikhuset om forestillingen.

- Det skete efter pres fra en række højprofilerede intellektuelle, der hyldede de digte, skuespil og noveller, Unterweger skrev i sin celle.

Den 69-årige amerikaner er blandt andet kendt fra film som ”Being John Malkovich”, ”Con Air” og ”Red”.

To gange er han blevet nomineret til en Oscar for en birolle i filmene ”In The Line of Fire” (Lige på kornet) og ”Places in the Heart” (En plads i mit hjerte).