Anholdelsen af en 32-årig mand i sagen om den 13-årige pige Filippa, der i over et døgn blev frihedsberøvet og undervejs udsat for voldtægt, får nu politiet til at undersøge, om der kan trækkes nye spor til tidligere uopklarede sager.

En forsvarsadvokat har en helt særlig sag i tankerne og har allerede været dialog med politiet om den.