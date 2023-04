Sofie Carsten Nielsens farvel til politik begyndte dagen efter valget

Hverken DI eller Sofie Carsten Nielsen vil røbe, hvornår de to parter præcist begyndte at tale sammen om jobbet. Men det er sket på et tidspunkt efter folkevalget.

Sofie Carsten Nielsen mener ikke, at hun svigter de vælgere, der stemte på hende ved valget.

- Der er også nogle, der synes, det er godt, at jeg er kommet videre. Men jeg tror ikke, at man kan stille alle tilfredse, siger hun.

2467 personer i Københavns Omegns Storkreds satte kryds personligt ved den daværende politiske leder.

Det var en tilbagegang på 6488 personlige stemmer i forhold til folketingsvalget i 2019.

Valget endte som en kæmpe skuffelse for De Radikale, der gik tilbage fra 16 til 7 mandater.