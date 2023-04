Eksperter og andre politikredse leder også efter forsvunden pige

Politiet arbejder ifølge politiinspektøren med flere forskellige scenarier. Politiet ønsker ikke at oplyse, hvilke scenarier det arbejder med.

Oveblik: Det ved vi om sagen

Her får du et overblik over, hvad vi ved om sagen:

* Lidt før klokken 16.00 lørdag den 15. april efterlyser Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi Filippa. Hun beskrives som værende 14 år, 172 centimeter høj, spinkel af bygning og med langt lyst hår. Derudover er hun iklædt blåt joggingtøj.

Politiet retter senere hendes alder til 13 år.

* Omkring en time senere udsender politiet en opfordring vedrørende videoovervågning.

Her opfordrer politiet alle, der har videoovervågning eller har kørt med dashcam på sin bil lørdag i området ved Sørbymagle og Fuglebjerg, om at se optagelserne igennem og ringe til politiet på 114, hvis de har optagelser, der kan hjælpe i forbindelse med pigens forsvinden.

* Pigen færdiggjorde sin avisrute lørdag klokken 11.30.

Det meddelte hun via et telefonopkald til faren. Derefter har familien ikke hørt fra hende. Det fortalte faren til Ekstra Bladet lørdag eftermiddag.

Efterfølgende fandt familien ifølge faren den 13-åriges cykel, taske og telefon i vejkanten.

* Lidt før klokken 18.00 udtalte politiinspektør Kim Kliver, at politiet ”ser på sagen med allerstørste alvor”.

Alle, der kan have informationer om den 13-årige piges forsvinden, opfordres til at kontakte politiet hurtigst muligt.

* Senere oplyser politikredsen, at der i forbindelse med eftersøgningen er en helikopter i området over Sørbymagle og Fuglebjerg.

* Omkring midnat oplyser Kim Kliver, der er politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, til B.T., at Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC) og andre politikredse også hjælper med eftersøgningen.

Kilder: Twitter, Ekstra Bladet, pressemeddelelse fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi og B.T.