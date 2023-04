Analytiker venter stigende elpriser efter tysk farvel til atomkraft

Prisstigningen på strøm vil ifølge energianalytikeren vare ved, indtil tyskerne får udbygget tilstrækkeligt med grønne energikilder til at erstatte atomkraften.

Lukning af atomkraftværkerne betyder, at tyskerne står med et stort behov for at importere strøm fra andre lande, blandt andet fra Danmark.

- Tyskland er gået fra en status som hele Europas kraftværk, der leverede overskydende energi til nabolandene, til nu i højere grad at være afhængig af nabolandene, siger Kristian Rune Poulsen.

Det betyder gode muligheder for at afsætte endnu mere grøn strøm fra Danmark til nabolandet mod syd.

- Det er jo en gylden mulighed for Danmark for at komme ind og blive det nye grønne kraftværk i Europa med alle vores havarealer, hvor vi kan stille havvindmøller op, siger Kristian Rune Poulsen.