Livet slog en kolbøtte for kammerherren

Christian Kjær har haft titel af hofjægermester, kammerherre og advokat, men i den nyeste udgave af opslagsværket Blå Bog er han slet og ret advokat.

De andre titler mistede han som konsekvens af, at Retten i Lyngby i 2019 idømte ham betinget fængsel i 30 dage og et års frakendelse af kørekortet.

Christian Kjær havde nægtet at følge en instruks fra en trafikofficial om at holde tilbage for en gruppe cykellister ved et cykelløb i Nordsjælland.