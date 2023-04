Skattestyrelse stævnet for at bryde aftale i udbyttesag

Skattestyrelsen afviser over for Ritzau at have brudt aftalen.

- Skattestyrelsen og styrelsens advokater stiller sig uforstående over for påstanden.

- Skattestyrelsen har løbende været i dialog med politiet dels for at sikre den nødvendige koordinering mellem myndighedernes interesser i sagerne, dels for at bibringe politiet viden om, at forligsparterne samarbejdede med Skattestyrelsen om at tilbagebetale de midler, parterne uretmæssigt havde modtaget, skriver styrelsen i en skriftlig kommentar.

Skattestyrelsen henviser desuden til, at den i en pressemeddelelse i maj 2019 orienterede om forligsaftalen.

- Det er på den baggrund Skattestyrelsens opfattelse, at styrelsen har overholdt sine forpligtelser i henhold til aftalen, hvilket vil blive gjort gældende overfor retten i New York, skriver styrelsen.