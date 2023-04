Rapport: Børn på udrejsecentret Avnstrup mistrives

I 2019 udkom Røde Kors med en rapport om udrejsecentret Sjælsmark, hvori det lød, at der var mistrivsel blandt børnene. Det fik Røde Kors til at komme med anbefalinger, som blev gennemført på Avnstrup.

Nu konstaterer Røde Kors, at det ikke er nok.

Spørgsmål: Det er Røde Kors, som står for den daglige drift på Avnstrup. Mener I, at I har gjort nok for at styrke børnenes trivsel?

- Der er sket mange forbedringer, men der er stadig nogle grundvilkår, som vi ikke kan lave om på, men som er afgørende for familiernes trivsel - ikke mindst børnenes.

Derfor kommer organisationen nu med syv nye anbefalinger.

- En meget vigtig anbefaling er, at ingen familier skal flytte til et udrejsecenter, før udrejsen er umiddelbart forestående. Dermed undgår man at rive børnene op med rod, fortæller Anne la Cour.

- En anden klar anbefaling er, at de 17-årige skal have mulighed for at uddanne sig.