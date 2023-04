Fængsler lokker pensionerede fængselsbetjente med bedre løn

Det ændres med den nye aftale til, at de må arbejde op til 37 timer om ugen og til en løn på cirka 200 kroner i timen.

Med de ekstra lønkroner kommer de pensionerede fængselsbetjente op på et niveau, der ”i træskolængder svarer nogenlunde til medianlønnen” for en fængselsbetjent, lyder det fra forbundsformanden.

Han mener desuden, at særligt muligheden for at arbejde flere timer per uge vil øge incitamentet til at støve uniformen af.

Det skyldes blandt andet, at de fleste af de vagter, fængselsbetjentene i Kriminalforsorgen har, er af 12 timers varighed.

- Så på den gamle aftale, hvor man måtte arbejde op til otte timer om ugen, kunne man ikke engang tage en fuld vagt.

- Så jeg tror, at det for mange pensionister ikke var umagen værd at engagere sig, siger Bo Yde Sørensen.