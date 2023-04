Medlemmer af Børnerådet: Uden formand er arbejdet på pause

Uden en formand kan der heller ikke udpeges en næstformand, og det betyder i praksis, at ”der ikke er et fungerende Børneråd”, skriver rådets daværende sekretariatschef Lisbeth Sjørup i notatet ifølge Jyllands-Posten.

Notatet er fra november sidste år.

Det er ikke godt nok, at Børnerådet på femte måned ikke har en formand. Det mener Rosa Lund, der er folketingsmedlem for Enhedslisten.

- Det er meget problematisk, at Børnerådet ikke kan arbejde, fordi regeringen har nølet. Det er et vigtigt statsligt organ og børnenes talerør. Det skal vi tage alvorligt, siger hun.

Også De Radikales børneordfører, Lotte Rod, kritiserer over for Jyllands-Posten tilstanden i Børnerådet.

- Det er alvorligt. Regeringen må sørge for, at Børnerådet kommer til at fungere igen og bliver en stærk stemme for børnene, siger hun til avisen.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil holder påskeferie og har derfor ikke haft mulighed for at stille op til interview.