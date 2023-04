Advokatopråb: Varetægtsfængslede lever under urimelige kår

- Det er og har været udfordrende for driften, herunder det kriminalitetsforebyggende arbejde, samtalerne med de indsatte og i nogle tilfælde ventetider ved toiletbesøg og potentielt advokatbesøg.

- Vores medarbejdere – både civile og fængselsbetjente - leverer en helt ekstraordinær indsats for at få hverdagen til at hænge bedre sammen, så indsatte får det, de har krav på, på bedst mulig vis.

- Den ekstra indsats er helt afgørende for, at vagtplanerne går op, og at vi kan drive fængslerne på forsvarlig vis, lyder det i en mail til Ritzau.

Ifølge Kriminalforsorgen kræver det ”et langt sejt træk at komme tilbage i balance”, der dog også peger på, at flerårsaftalen fra 2021, som ”fokuserer på flere af vores hovedudfordringer”.

Det er blandt andet problemet med manglende fængselsbetjente og manglende kapacitet i fængslerne”.