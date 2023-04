Hjerteslag genererer strøm til ny dansk selvopladelig pacemaker

Han er en af forskerne, som har været med til at skabe den selvopladelige pacemaker.

- Den bruger hjertets bevægelser til at genere strøm. Så hver gang hjertet slår og bevæger sig, så generer opladeren strøm til at lade batteriet op i pacemakeren, siger han.

En pacemaker er en lille elektronisk enhed, som skal hjælpe hjertet med at slå normalt, hvis hjerterytmen er for langsom. Det sker, ved at pacemakeren sender små elektriske impulser til hjertet.

Den indopereres lige under huden på venstre side af brystkassen, lidt under kravebenet.