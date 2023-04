Påskelukkede butikker donerer 350 ton overskudsmad

Baggrunden for stigningen er ifølge Benjamin Erichsen, at et rekordstort antal butikker har tilmeldt sig som donorer til ordningen.

- Normalt har vi cirka 400-500, men denne påske har vi 800 butikker, plus virksomheder og cateringfirmaer, der har tilmeldt sig, siger han.

Han mener, det er en kombination af øget bevidsthed om at undgå madspild og øget kendskab til Stop Spild Lokalt, der er baggrunden for stigningen.

- Det er virkelig kommet ind i butikkernes hjerte, at man skal undgå at smide mad ud, som ellers kunne gøre gavn, siger Benjamin Erichsen.