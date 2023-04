Hun tager gerne kampene - også de svære

I dag fylder en ny kamp meget af hendes tid, efter at hendes søn er røget i fængsel.

Hendes møde med forholdene i Kriminalforsorgen og en oplevelse af, at det er et stort tabu at have et barn, der kommer i fængsel, har sat hende i gang med at skrive en ny bog.

»Sympatien er på offerets side, og det skal den også være. Men det betyder, at det at være pårørende til en indsat er et rum, hvor man ikke har nogen stemme. Det har jeg oplevet som meget smertefuldt,« siger Tine Aurvig-Huggenberger.