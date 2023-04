Først smækkede den tidligere tv-vært Puk Elgård med døren og forlod efter kun godt fem måneder posten som formand for Børnerådet med øjeblikkelig virkning.

Så kritiserede tidligere medlemmer af Børnerådet i Jyllands-Posten, at rådet - til skade for landets børn - er blevet kørt ud på et sidespor i forbindelse med lovforberedende arbejde.