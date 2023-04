Han planlagde at dræbe, lyder anklagen.

Onsdag blev et fem sider langt anklageskrift mod den 23-årige mand, der er tiltalt for det dødelige skyderi i shoppingcentret Field’s sidste år, offentliggjort. Han risikerer ikke nødvendigvis en almindelig fængselsstraf, hvis han bliver dømt for den alvorlige forbrydelse, fremgår det.