13/04/2023 KL. 19:15

»Man går og tror, at man ikke fejler noget. Pludselig vælter det ind over en«

Måske var det nyresvigt. Måske en blodprop. Den 77-årige Per Hansen ved stadig ikke helt, hvad det var, der skete den dag, han blev samlet op. Han er formentlig ikke ene mand om at have det sådan.