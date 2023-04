Den trivedes ikke med flokken og blev derfor flyttet til en flok ved Sorø, hvor den blev fundet død. Ifølge dyrelægens vurdering var det et hændeligt uheld, skriver DR.

Alligevel har det væltet ind med kritiske henvendelser og opslag på sociale medier, så kommunen har besluttet at trække hestene ud af projektet, siger formanden for Klima- og Miljøudvalget i Rudersdal Kommune, Court Møller (R), til DR.

»Der har været en del polemik frem og tilbage omkring vilkårene for de her heste. Det faktum, at det var en hest, der havde gået der – og som ikke gik der længere – men som nu er afgået ved døden, fik os til at sige: Så trækker vi stikket i forhold til at have heste til at gå og lave naturpleje,« siger han.