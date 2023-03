Trusler og frygt indgår i kæmpe bedragerisag

To investorer har anmeldt, at de fik besked om at betale - ”ellers bliver det på den hårde måde”.

De er blandt de mange bekendte og andre, som den sigtede Martin Storm Rasmussen ifølge politiets mistanke overtalte til at låne sig millioner af kroner, som skulle investeres i aktiver i konkursboer. Til gengæld blev de lovet høje afkast.

Men noget var helt galt, mente kuratorerne, der behandler Rasmussens konkurs. Der var ikke realitet i projekterne. Nye lån blev bare brugt til at betale afkast til andre investorer, lød deres mistanke.