Landsret afviser at løslade mistænkt bedrager kendt fra tv

- Danmark har en noget uheldig placering sammenlignet med andre lande. Vi varetægtsfængsler flere og i længere tid end i Norge og Sverige, siger forsvareren, advokat Kåre Pihlmann.

- Det er mig bekendt den mest langvarige varetægtsfængsling i nyere tid i en sag om bedrageri, siger han i fredagens retsmøde.

Varetægtsfængsling er indespærring af en sigtet før dom.

Københavns Politi mener, at den 42-årige kan påvirke efterforskningen, hvis han sættes på fri fod. Og derfor skal frihedsberøvelsen fortsætte, mener anklager Magnus Petersen.

- Der er andre med i det her, men han vil ikke sige hvem. Han har på intet tidspunkt peget på et navn, siger anklageren i retsmødet.

Desuden kan politiet ikke finde aktiver for i alt 16 millioner kroner. Dels skal der være gemt otte millioner kroner af vejen i kryptovaluta. Og dels skal den 42-årige have skjult guld for stort set samme værdi.