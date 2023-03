Snart to et halvt år efter at minkerhvervet, som vi kender det, blev lagt i graven, venter cirka 1.000 pelsdyravlere fortsat på deres erstatning.

Og selv om regeringen havde lovet en ny – og hurtigere – model for udbetaling af de milliardstore erstatninger »i starten af 2023«, så må den nye Venstre-minister erkende, at det arbejde tager længere tid, end han havde håbet.