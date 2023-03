Forsvarer kalder Field's-sag uhyre tragisk for alle

En uhyre tragisk sag.

Sådan lyder reaktionen onsdag fra advokat Luise Høj. Hun er forsvarer for den 23-årige mand, der er blevet tiltalt for at have skudt og dræbt tre personer i shoppingcenteret Field’s i Ørestad 3. juli 2022.

Onsdag er det blevet offentliggjort, at anklagemyndigheden har rejst tiltale mod den unge mand.