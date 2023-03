Liv som husmor og hustru i IS giver fire års fængsel

Den 33-årige kvinde fortæller onsdag i Retten på Frederiksberg sin historie over for dommer Peter Brund ved at besvare en række af spørgsmål fra specialanklager Søren Harbo og sin forsvarsadvokat Amalie Starch.

Kvinden har valgt at lægge alle kort på bordet og erkende sig skyldig i anklager om at indrejse ulovligt i en konfliktzone og om at fremme en terrororganisations virksomhed. Og efter at have forklaret sig i et par timer er rettens dom klar.

- Thi kendes for ret. Tiltalte straffes med fængsel i fire år. Tiltalte skal betale sagens omkostninger, lyder det fra Peter Brund.