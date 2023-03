Anklagemyndigheden har nu offentliggjort anklageskriftet mod den 37-årige mand, som er tiltalt for at have voldtaget og dræbt den 22-årige Mia Skadhauge Stevn den 6. februar i 2022.

Dermed er der kommet hidtil nye detaljer frem om det opsigtsvækkende drab på den unge kvinde.

Af anklageskriftet fremgår det, at den tiltalte tidligt søndag morgen samlede en tydelig alkoholpåvirket Mia Skadhauge Stevn op i sin varebil, efter at hun havde været i byen i Jomfru Ane Gade i Aalborg. Herefter kørte den 37-årige mand imod kvindens vilje til et øde skovområde i Hammer Bakker og senere til hans bopæl i en nordjysk by, hvor han begge steder truede og voldtog hende.